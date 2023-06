Królowa jest tylko jedna. Maryla Rodowicz wygrała opolski plebiscyt

Maryla Rodowicz zaśpiewa na tegoroczym festiwalu w Opolu w niedzielę 11 czerwca podczas koncertu "Ale to już było. Jest. I będzie". Na tamtejszej scenie wokalistka występowała blisko 50 razy. Debiutowała w 1968 r. z dwiema piosenkami: "Zabierz moje sukienki" i "Co ludzie powiedzą". Już wtedy zwróciła uwagę zamiłowaniem do niebanalnych kreacji.