Maryla Rodowicz w show TVP? Nie potwierdza ani nie zaprzecza

W TVP wielkie zmiany. Choć stacja ogłosiła, że startują internetowe castingi do wszystkich wersji "The Voice", to wiele wskazuje na to, że uczestnicy będą się prezentować przed innym, odświeżonym składem jurorskim. Wiadomo już, że w "The Voice" zabraknie Michała Szpaka, a wg medialnych spekulacji jego miejsce ma zająć Rafał Brzozowski.