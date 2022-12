Maryla Rodowicz szczerze o pracy w sylwestra. "Jest zimno, garderoby to zwykle blaszane kontenery"

- Z telewizją Polsat jestem prawie od początku istnienia stacji. Wystąpiłam na wielu koncertach sylwestrowych, zaśpiewałam na kilku festiwalach Top Trendy. Uważam, że w telewizji Polsat pracują super ludzie - przemili, życzliwi. No i sam szef wszystkich szefów, prezes Zygmunt Solorz. To, że jest geniuszem biznesu, wszyscy wiedzą, ale że jest po prostu wrażliwym, dobrym człowiekiem, to już nie każdy wie. Koncerty sylwestrowe nie są komfortowe dla wykonawców, jest zimno, garderoby to zwykle blaszane kontenery, ale jak się coś obieca Ninie Terentiew, to trzeba to wykonać. Nina ma nosa do rozrywki i czasem jej propozycje są zaskakujące, ale w końcu liczy się efekt - twierdzi Rodowicz.