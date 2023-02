Maryla Rodowicz mówi o swoich błędach. "Byłam niedobra dla dzieci"

Maryla Rodowicz chętnie udziela wywiadów, w których nierzadko się uzewnętrznia. Ostatnio mówi więcej, niż do tej pory. Otworzyła się na temat swoich poglądów politycznych i głośno powiedziała, co sądzi o PiS i Telewizji Polskiej. Teraz TVP ma problem, bo gwiazda jest jurorką w programie "The Voice Senior".