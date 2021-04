"Opona eksplodowała". Wojciechowska pokazała zdjęcia z drogowego incydentu

Po wielu miesiącach przerwy Martyna Wojciechowska znów wybrała się na koniec świata, by zrealizować kolejną, trzynastą już, serię swojego podróżniczego programu. Kilka dni temu dziennikarka zdradziła na Instagramie, że wylądowała w Dubaju. Przyznała, że dopiero teraz po raz pierwszy odwiedza stolicę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nieco złośliwie nawiązując zapewne do celebrytek, które w ostatnich miesiącach wybierały ten sam kierunek. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przeciwieństwie do koleżanek z TVN (Anny Wendzikowskiej czy Izabeli Janachowskiej), Wojciechowska odkryje w Dubaju coś więcej niż tylko luksusowe hotele, wykwintne restauracje czy sztuczne plaże.