Marta Żmuda Trzebiatowska o operacjach plastycznych. "Przeczytałam, że zoperowałam nos i powiększyłam usta"

"To bardziej pytanie do scenarzystów serialu niż do mnie, ale faktycznie od kilku miesięcy bardzo rzadko jestem na planie, ale na brak pracy nie narzekam. Niebawem zaczynam zdjęcia do nowego serialu, a na premierę czekają "Nowi sąsiedzi", nad którym to pracowałam całe lato i jesień" - wyjaśniła Żmuda Trzebiatowska.