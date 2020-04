Marta Żmuda Trzebiatowska o kwarantannie. Mówi, co pomaga jej przetrwać trudne chwile

Zarządzona przez władze domowa kwarantanna w związku z pandemią koronawirusa wymusiła na wszystkich tymczasową zmianę trybu życia. Wraz z wdrożeniem kwarantanny zostały zamknięte instytucje kultury: teatry, opery, muzea, a także kina . Na pewien czas artyści zostali praktycznie bez pracy i bez możliwości kontaktu z widzami. Szybko jednak zaczęli działać. Sztuka błyskawicznie przeniosła się do sieci – w internecie można obejrzeć wiele spektakli, a nawet wziąć udział w nadawanych na żywo koncertach.

Artyści własnymi siłami kręcą filmiki, teledyski, a nawet miniserial, jak Marta Żmuda Trzebiatowska z mężem, Kamilem Kulą . W ten sposób znajdują sobie zajęcie na czas twórczego przestoju. - Będzie to trzeba jakoś przeżyć, licząc, że za parę lat pozostanie to tylko wspomnieniem. Staram się myśleć pozytywnie – powiedziała Marta Żmuda Trzebiatowska w rozmowie z magazynem "Show".

Pozytywnym myśleniem właśnie chce dzielić się z fanami w internetowym serialu, który tworzy z mężem przyjaciółmi. Nagrywają go na własnym sprzęcie - laptopach, tabletach, telefonach, a krótkie, kilkuminutowe odcinki publikują w serwisie YouTube. Choć mają tymczasowe zajęcie, zdają sobie sprawę, że nawet kiedy wszystko teoretycznie wróci do normy, nasze życie będzie musiało się zmienić.

- Ciężko dziś cokolwiek planować, bo świat po koronawirusie już nie będzie taki sam. Polskę dotknie ogromny kryzys i nie wiem, czy ludzie będą wtedy potrzebowali sztuki, choć bardzo liczę na to, że tak. Mam nadzieję, że wyciągniemy jakieś wnioski i jako ludzkość odrobimy tę trudną lekcję. Marzę, żeby to jak najszybciej się skończyło, bo ogromnie tęsknię za moimi bliskimi i życiem, jakie jeszcze niedawno miałam – dodała w rozmowie.

Obecnie całe życie przeniosło się do domu i do sieci. I to tam właśnie artyści pokazują z przymrużeniem oka, jak ono wygląda w domowej izolacji. Bo w końcu, ku rozweseleniu widzów i pokrzepieniu serc, realizują serial "Zostań w domu".