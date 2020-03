Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula stworzyli własny miniserial. Udostępnili go w sieci

Trwa zarządzona przez władze domowa kwarantanna w związku z pandemią koronawirusa. Znani i lubiani zachęcają fanów do pozostawania w domach. Niektórzy nawet znaleźli sposób na tymczasowy brak zajęcia. Wraz z wdrożeniem kwarantanny zostały zamknięte instytucje kultury: teatry, opery, muzea, a także kina.

Na pewien czas artyści zostali praktycznie bez pracy i bez możliwości kontaktu z widzami. Szybko jednak zaczęli działać. Sztuka błyskawicznie przeniosła się do sieci – w internecie można obejrzeć wiele spektakli, a nawet wziąć udział w nadawanych na żywo koncertach.

Nadzwyczajna sytuacja inspiruje twórców, by szukać nowych rozwiązań. Zespół Sorry Boys chociażby nagrał własnymi siłami teledysk - w domowych warunkach, na własnych smartfonach. Aktorska para, Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula, postanowiła wykorzystać siłę mediów społecznościowych i pójść o krok dalej - zrealizować internetowy mini serial. Tworzą go własnymi siłami przy pomocy przyjaciół.