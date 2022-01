Marta Żmuda Trzebiatowska aktorką 25-lecia? Jej reakcja mówi wszystko

Marta Żmuda Trzebiatowska to znana polska aktorka, którą wystąpiła w wielu filmach i serialach podczas swojej blisko 20-letniej kariery. Widzowie mogą kojarzyć ją z roli w takich komediach jak "Nie kłam, kochanie" czy "Ciacho". W 2019 r. mogliśmy oglądać ją w głośnej "Mowie ptaków", za którą otrzymała nominację do statuetki Orła. Trzebiatowska nie ograniczała się tylko do tej sfery – od 11 lat występowała w warszawskim Teatrze Kwadrat.