Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie do poznania. Tak balowała na ostatkach

Początkowo wydawało się, że Marta i Patryk pasują do siebie i ułożą sobie wspólne życie po programie. Schody zaczęły się już po miesiącu, gdy kamery przestały ich śledzić. Para nie była w stanie ustalić, kto do kogo się przeprowadzi i zmieni pracę. Okazało się to gwoździem do trumny ich małżeństwa.