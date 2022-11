Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nawet już się nie ukrywa. Fani na zdjęciu widzą tylko jedno

Ta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kojarzy się ze skandalem, który wybuchł jeszcze przed emisją pierwszego odcinka. Firma produkująca format była krytykowana za skandalicznie niski poziom realizacji poprzedniej serii, ale i tak to jej zlecono realizację kolejnej. Skończyło się to fatalnie: producenci zaangażowali do programu "specjalistę", którego poglądy były niepokojące i skandaliczne. Po tym, jak media nagłośniły sprawę, został "na kolanie" wycięty z całej serii.