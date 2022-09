Marta z "Top Model" została mamą po raz czwarty. Opisała swój poród

Marta Turska (wcześniej Szulawiak) w 2010 r. wzięła udział w 1. edycji "Top Model". I choć jej uroda i predyspozycje do roli modelki robiły wrażenie, widzowie i jurorzy zapamiętali głównie jej trudną sytuację rodzinną. - To był koszmarny okres. Tata zmarł, mamie było ciężko. Postanowiła wyjechać do pracy za granicę. I tam miała wypadek samochodowy. Została ciężko ranna, złamała kręgosłup i była sparaliżowana. W wieku 18 lat mój świat obrócił się do góry nogami - opowiadała w "Super Expressie".