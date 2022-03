To koniec. Prezenterka mówi o odejściu z TVP

"24 godziny na dobę obserwujemy w redakcji to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Gdy wy śpicie, my czuwamy" – pisała niedawno w mediach społecznościowych. Później pokazała, jak bardzo na plus zmieniło się studio TVP Info na przestrzeni kilku lat i wtedy nic nie zapowiadało jej odejścia. A jednak. Marta Radziach żegna się z telewizją publiczną po 8 latach.