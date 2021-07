Rok temu życie Marty Paszkin się odmieniło. Dzięki TVP nie wpadła w depresję

Marta i Paweł od początku byli faworytami 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". Widzowie mocno trzymali kciuki za uczucie tych dwojga, które rodziło się przed kamerami. Intuicja nie zawiodła fanów. Zgodnie z przewidywaniami para nie tylko dotrwała do finału, ale i jest razem do dziś. Występy przed kamerami spodobały im się do tego stopnia, że wiosną zakochani pojawili się w kolejnym programie TVP. Tym razem spróbowali swoich sił na parkiecie w tanecznym show "Dance dance dance". I choć nie wygrali programu, zarobione w nim pieniądze pomogły im w kupnie wspólnego mieszkania.