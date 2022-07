Marta Paszkin dwa tygodnie po porodzie. Fani komplementują jej wygląd

O tym, by powtórzyć ich losy, z pewnością marzą uczestnicy każdej kolejnej edycji programu "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedna z wielu par, które skutecznie połączył format TVP. Uczestnicy siódmej edycji w drugiej połowie czerwca po raz pierwszy wspólnie zostali rodzicami. Na świat przyszedł Adam, który dołączył do swojej starszej, przyrodniej siostry, Stefani.