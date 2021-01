Marta Manowska zmieniła fryzurę. Pochwaliła się efektem w sieci

Marta Manowska: "Miłość w "Sanatorium miłości" jest przyjaźnią"

We wszystkich projektach, których bierze udział, wykazuje się niezwykłą empatią i zrozumieniem, ale także przebojowością i ogromnymi pokładami dobrego humoru. Dzięki temu zaskarbia sobie dużą sympatię nie tylko uczestników, ale przede wszystkim widzów. Kontakt z tymi ostatnimi utrzymuje w mediach społecznościowych. To tam informuje fanów o swoich kolejnych projektach, co u niej nowego, a od czasu do czasu chwali się metamorfozą.