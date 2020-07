Marta Manowska w "tajemniczym ogrodzie". Pokazała nastrojową sesję

Marta Manowska nie należy do prezenterek, które spoczywają na laurach. Wręcz przeciwnie, za każdym razem, gdy pojawia się na ekranie, można odnieść wrażenie, że rozpiera ją energia, a każdy pomysł przeradza się w działanie. Jej zapał zaowocował intratnymi ofertami. Z powodzeniem prowadzi kolejne edycje "Rolnik szuka żony", a także kolejnego telewizyjnego hitu, "Sanatorium miłości". A to przecież nie wszystko. Manowska ma na koncie przygodę z "The Voice Senior" i najnowszym reality show TVP, "8 wspaniałych". Pomiędzy wszystkimi zajęciami znajduje jednak czas na to… by nawet wolne chwile spędzać aktywnie. Nie jest tajemnicą, że podróże i odkrywanie urokliwych miejsc jest pasją Marty Manowskiej. Prezenterka właśnie pokazała jeden z zakątków, które zrobiły na niej wrażenie i przy okazji pochwaliła się piękną sesją. Zobaczcie zdjęcia!