Marta Manowska na weselu Adama z "Sanatorium miłości". Nie bawiła się sama

- Co z tego, że jeszcze nie mam męża, dziecka, domu? Każdy ma na to swój moment. Ale wielu ulega dziś presji cudzych oczekiwań - rodziców, znajomych, social mediów. (...) Nie rozumieją, że pospieszne, nieprzemyślane wchodzenie w relacje niewiele ma wspólnego z poczuciem bezpieczeństwa. Że lepiej poczekać na partnera, który ma podobną do nas duszę i potrzeby, niż wskakiwać w pierwszą z brzegu znajomość - wyznała w rozmowie z "Twoim Stylem".