Marta Manowska mówi, że rolnicy mogą być atrakcyjni

- Kiedyś z założenia odmawialiśmy rolnikowi intelektu, seksapilu i zapominaliśmy o tym, że to ludzie, którzy tak naprawdę mają wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Teraz to podejście się zmieniło. Pokazujemy na antenie atrakcyjne pary, które kochają się, mają dzieci, budują razem domy. Bardzo się cieszę, że dzięki naszemu programowi trochę odczarowaliśmy postać rolnika – powiedziała w rozmowie z "Faktem" Manowska.