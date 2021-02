Marta Manowska dostała nowy program. Będzie twarzą TVP Kobieta?

Marta Manowska od kilku lat sprawdza się w roli jednej z najbardziej lubianych dziennikarek Telewizji Polskiej. Zawdzięcza to programowi "Rolnik szuka żony", który zaskarbił jej sympatię widzów. Ostatnimi czasy sprawdza się również w pracy z seniorami w "Sanatorium miłości" i "The Voice of Senior".