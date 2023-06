Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" biorą ślub. Tu spędzą noc poślubną

Chociaż w świetle prawa są małżeństwem, to Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zamarzyli o ślubie kościelnym. Dojdzie do niego już w ten piątek. Data okazuje się, że nie jest przypadkowa. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że na ten wyjątkowy dzień przypada rocznica pierwszego spotkania Marty i Pawła. Co więcej, wesele odbędzie się w pałacyku w Brunowie, w którym po raz pierwszy się widzieli i nagrywali odcinek "Rolnika". Biorą to za dobrą monetę i pewnie mają rację.