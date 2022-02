Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" będą rodzicami. Zdradzili płeć dziecka

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny są najlepszym przykładem na to, że w randkowym programie telewizyjnym można znaleźć prawdziwą miłość. Uczestnicy "Rolnik szuka żony" nie tylko szykują się do ślubu, ale także do narodzin dziecka. Najpierw jednak chcą się wymienić obrączkami i zalegalizować związek, który zrodził się przed kamerami TVP.