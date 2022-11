Marta daje kolejne sygnały. Na każdym zdjęciu widać ten szczegół

Marta na pytania o obrączkę nie odpowiada, gdyż byłoby to złamanie regulaminu programu, w którym występowała. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie poznają prawdy o dalszych losach Marty i Patryka aż do emisji finałowego odcinka. Do tego czasu uczestnicy reality show muszą trzymać język za zębami. Choć, jak widać po Marcie, mogą podsycać ciekawość widzów, wrzucając zdjęcia z biżuterią przypominającą ślubną obrączkę i dając inne dwuznaczne znaki.