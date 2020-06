Mariusz Kozak z "Gogglebox" pisze list do Agaty Dudy

W ostatnich dniach polską debatę publiczną zdominowały tematy LGBT, tolerancji, pogardy. Punktem zapalnym było wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział w Brzegu o społeczności LGBT: "Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia". W ślad za nim poszło kilku polityków PiS-u, w tym poseł Czarnek, który w TVP Info posunął się do stwierdzenia: "Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją".

Politycy są ostro krytykowani za homofobię. Wiele znanych osób zaapelowało do prezydenta o opamiętanie się. Jego stwierdzenia są porównywane do tych, jakie naziści stosowali przed wojną wobec Żydów czy homoseksualistów. Polskie gwiazdy również krytykują polityków PiS .

"List otwarty do Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser – Dudy

Szanowna pani,

Szczerze wierzę, że jest pani otwartą, tolerancyjną osobą, ceniąca różnorodność.

Proszę porozmawiać z mężem i spróbować wytłumaczyć, że to nie "ideologia LGBT" niszczy rodzinę. Rodzinę niszczy homofobia. Piszę to na podstawie własnych doświadczeń.

Jeśli nie uda się porozmawiać, czy przemówić do rozsądku męża... to może rozwód?

Z poważaniem,

Mariusz Kozak" – napisał na Facebooku.