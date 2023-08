Mariola Bojarska-Ferenc usłyszała w TVP, że jest za stara. Była wtedy po pięćdziesiątce

- W skrócie: w związku z tym, że od zawsze najważniejszy był dla mnie profesjonalizm, nie zgodziłam się na zaangażowanie do współpracy przy moim programie niekompetentnej osoby z wiadomych kręgów i na honorarium, które musiałabym jej zapłacić. Program więc zlikwidowano. Mimo że był on całkowicie sponsorowany, bo taka byłam zorganizowana ze swoją producentką Anią Górską, że ogarniałyśmy wszystko same – od A do Z. Oddawałyśmy Telewizji Polskiej program za przysłowiową złotówkę. I choć brakuje mi pracy w telewizji, nie żałuję mojej decyzji. Dziś zrobiłabym dokładnie to samo - wyjaśniła.