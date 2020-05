Pamiętacie jeszcze Marikę? W końcu wiadomo, dlaczego zniknęła na tak długo

Kilka lat temu Marika cieszyła się dużą popularnością. W 2014 prowadziła jeden z najpopularniejszych formatów TVP, "The Voice of Poland". Później nagle słuch o niej zaginął. Dopiero teraz wyjaśniło się, co działo się z piosenkarką przez ostatnie lata.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marika nie pokazywała się publicznie od kilku lat (ONS.pl)