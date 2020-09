Opis zdjęcia był zbędny. I tak patrzyli tylko na jedno

"Ilu z Was doświadczyło ran na skutek naszych potknięć i ogromnej walki o zaufanie osób, które nas skrzywdziły, a my skrzywdziliśmy ich... Jestem doskonała w swej niedoskonałości... Codziennie spacerując, obserwując ludzi.. często myślę, co siedzi w ich głowach i dlaczego tak mało się uśmiechają? Pomyślcie o sobie, zaplanujcie swój dzień, dążcie do realizacji swoich planów i marzeń" - napisała.