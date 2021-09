Marianna Schreiber o aborcji. Żona ministra PiS zaskoczyła wyznaniem

Pytanie o to nie wzięło się znikąd. Na Instagramie Schreiber można znaleźć zdjęcie z błyskawicą. – Jeśli ci, którzy dostrzegli ten piorun na zdjęciu, widzą we mnie kobietę, która jest gotowa zawalczyć o siebie i innych, to chyba jest jasne, jaki jest mój stosunek do tego ruchu – podkreśliła. O reakcji męża nie wspomniała, ale wiele wskazuje na to, że także i w tym punkcie mogą się ze sobą nie zgadzać.