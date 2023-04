Marian Marzyński nie żyje. Był twórcą kultowego programu TVP

Jako dziecko w czasach II wojny światowej trafił ze swoją żydowską rodziną do warszawskiego getta. Karierę w mediach zaczynał od Polskiego Radia, potem trafił do TVP. W wyniku wydarzeń marcowych w 1968 r. Marian Marzyński wyemigrował najpierw do Danii, a potem do Stanów Zjednoczonych.