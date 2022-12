Pogrzeb Mariusza Waltera. Żegnał go tłum przyjaciół z TVN

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 grudnia o godz. 11 w kościele św. Anny w warszawskim Wilanowie. Na mszę żałobną mogli się dostać jedynie zaproszeni żałobnicy: członkowie rodziny i przyjaciele zmarłego. Rodzina zwróciła się do nich ze szczególną prośbą: by nie przynosili wiązanek oraz wieńców, lecz zamiast tego dokonywali wpłat na rzecz Fundacji TVN. Najbliżsi współtwórcy TVN, jak podaje "Super Express" prosili, by nie składano im kondolencji. Mariusz Walter został pochowany w szczególnej, stylowej trumnie. Żałobnicy mogli zobaczyć ją w zdobnej, kwiatowej oprawie. Walter spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym.