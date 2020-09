Mariah Carey opowiedziała o nieprzyjemnej sytuacji na planie show Ellen DeGeneres

Mariah Carey o tym, jak czuła się na planie u Ellen DeGeneres

Podczas występu piosenkarki w talk-show, Ellen DeGeneres zmuszała Carey do wypicia szampana. W ten sposób chciała ujawnić, że Mariah jest w ciąży. "Czułam się wtedy bardzo niekomfortowo. To wszystko, co mogę powiedzieć. Ciężko mi było również poradzić sobie z tym, co nastąpiło później" - przyznała wokalistka. Po czasie artystka oświadczyła, że podczas kręcenia tego odcinka faktycznie była w ciąży. Niestety niedługo później poroniła.