Maria z "Sanatorium miłości" szuka faceta "z pozycją". Mówi, co myśli o Ryszardzie

W rozmowie z Plejadą opowiedziała, jak jej się podoba udział w show TVP: - To jest najlepsza edycja "Sanatorium miłości", bo nie ma w niej monotonii. Ludzie są na adrenalinie i wiedzą, po co przyszli do tego programu. Nikt nie siedzi jak mysz pod miotłą, choć myślę, że wszyscy gramy tam jakieś role. Gośka z Sobótki jest — w moim odczuciu — postacią negatywną i chciała być zauważona. Dla mnie to wspaniała aktorka, która raz się śmieje, a za chwilę już płacze. Z kolei Teodozja jest pozytywna, choć do końca nie wiadomo, co tak naprawdę myśli.