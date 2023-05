Maria Dejmek zostanie mamą. Próbowała policzyć, kiedy to nastąpi

"Pierwszą ciążę straciłam. [...] Nie wiem, co było gorsze - ból fizyczny czy psychiczny. Jeszcze granie w serialu z cudowną małą dziewczynką... To było piekło. [...] Mam wspaniałego partnera, który bardzo mnie wspierał, ale gdy wychodził do pracy, z moim cierpieniem zostawałam sama. Czułam, że nie jestem wartościową kobietą, że nie dałam rady. Było ze mną naprawdę źle - opisywała w mediach społecznościowych swoje przeżycia.