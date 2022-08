Margaret w czerwonych włosach i gorsecie na festiwalu w Sopocie. Jej występ to był prawdziwy ogień

Drugi dzień festiwalu "Top of the Top" to występy wykonawców, którzy zaprezentowali na scenie Opery Leśnej swoje taneczne przeboje. Jedną z artystek, które porwały publiczność była Margaret. Charyzmatyczna piosenkarka wykonała na scenie swoje dwa przeboje "Heartbeat" oraz "Cool Me Down" w nowych aranżacjach, jak również premierowo zaśpiewała nowy singiel "Niespokojne morze".