Marek z "Hotelu Paradise" został oszukany? Sprawą zajmuje się prokuratura

W 6. edycji "Hotelu Paradise" Marek Kuliński dotarł do finałowego tygodnia z Gabrielą, z którą był w parze. Zdjęcia do programu zakończyły się w kwietniu i wtedy uczestnicy wrócili do Polski. Niestety w kraju na Marka czekały niezałatwione sprawy. Okazuje się, że spotkała go przykra sytuacja i stracił sporo pieniędzy.