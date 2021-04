Marek Sierocki zadebiutował w "Szansie na sukces". Widzowie podzieleni

"Szansa na sukces" to program, który zadebiutował w 1993 r. Prowadził go Wojciech Mann , który był gospodarzem przez prawie 20 lat. Muzyczne show zaskarbiło sobie sporą sympatię fanów i przyciągało przed telewizory masę widzów.

Marek Sierocki nowym prowadzącym "Szansę na sukces"

Niektórym spodobała się zmiana prowadzących. Jedak część nie była zachwycona nowym gospodarzem. "Zrobiliście z 'Szansy' dno. Kto to teraz ogląda? Wcale się nie dziwię, że pan Artur Orzech odszedł" - stwierdziła jedna z internautek pod instagramowym postem programu. "Zero klasy" - dodała kolejna osoba. "Szkoda pana Artura Orzecha, że go nie ma. A może był inny powód zwolnienia z pracy w tym programie? No cóż, pana Orzecha nie ma, ale pan Sierocki w ogóle tu nie pasuje" - stwierdził widz "Szansy na sukces".