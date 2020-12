Marek Sekielski potwierdza: film o ojcu Rydzyku powstanie

Sebastian Łupak: Tomasz Sekielski zapowiedział możliwość nakręcenia przez was filmu o ojcu Rydzyku. Czy jest taki plan?

Marek Sekielski: Muszę porozmawiać z bratem, bo nie wiem, po co o tym mówi już teraz. Za wcześnie… Ale tak: oczywiście, mamy taki temat w głowie od kilku lat. Kwestią nie jest, czy ten film powstanie, ale w jakiej formie powstanie. Ale zostawmy sobie trochę tajemnicy.

Ojciec Rydzyk powiedział, że bp Janiak to współczesny męczennik. Przypomnę, że bp Janiak był oskarżany o tuszowanie pedofilii i w efekcie złożył rezygnację z funkcji biskupa kaliskiego, przyjętą przez papieża Franciszka.

Mnie te słowa ojca Rydzyka nie dziwią. On jest konsekwentny. Jemu się nasze filmy nie podobały. Ale Tadeusz Rydzyk nie jest jedynym członkiem Kościoła katolickiego, który uważa, że o pedofilii w Kościele należy milczeć. Kościół tak funkcjonował przez dziesiątki lat i tylko dzięki presji społecznej, która od kilu lat narasta, Kościół "próbuje" teraz coś zrobić w tej sprawie. Choć realnych zmian w polskim Kościele, wśród polskich duchownych, nie widzę. Jeśli jakieś ruchy się pojawiają, to przychodzą z Watykanu. Polscy biskupi tkwią na swoich dobrze okopanych pozycjach.

Pana brat skrytykował prominentnych polityków PiS za pielgrzymowanie do ojca Rydzyka.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii zaczęła pracę w listopadzie. Czego się pan po niej spodziewa?

Ja się cieszę, że ten film powstał, bo to jest kolejne przełamanie tabu wśród dużych mediów. Brakowało silnego głosu dużej telewizji. TVP ani Polsat nie zajmą się tym tematem, bo nie mają w tym interesu. Dobrze, że to zrobił TVN. To jest dobrze dla sprawy i ja się cieszę, bo telewizja nie jest dla nas konkurencją.