Marek Perepeczko "przewidział" własną śmierć. Żart okazał się proroczy

Aktorstwo nie było jego marzeniem. Zanim zdał do warszawskiej PWST miał niebywałe osiągnięcia sportowe. Nigdy też specjalnie nie zabiegał o angaże do kolejnych produkcji, a łatka "Janosika" nie pomagała w zdobywaniu nowych ról. Kiedy więc branża filmowa z biegiem czasu o nim zapomniała, wyjechał do Australii, gdzie karierę robiła jego żona, Agnieszka Fitkau-Perepeczko.