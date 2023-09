Marek Kalita i Aleksandra Popławska wzięli sekretny ślub? Są ze sobą od ponad 20 lat

Kalita i Popławska poznali się 23 lata temu. On od jakiegoś czasu grał w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, ona dopiero dołączyła do ekipy. Podobno aktor imponował dużo młodszej koleżance, która dopiero co skończyła studia. Dzieliło ich aż 18 lat, jednak uczuciu, które ich połączyło, nie dało się zaprzeczyć.