Prezentacja tegorocznej jesiennej ramówki TVN odbyła się wyjątkowo w Sopocie. Oczywiście nie bez powodu. Impreza odbyła się przy okazji trwającego Top of the Top festiwalu. Do Trójmiasta ściągnęło więc spore grono gwiazd stacji. Wśród nich dosłownie błyszczała Aleksandra Popławska w iście wakacyjnym wydaniu. Zobaczcie, jak się prezentowała.