Ojciec zmarł na Covid, matka choruje. Mówi, jak wygląda leczenie w USA

Korespondent "Faktów" Marcin Wrona nie ukrywa, że przeprowadzka do USA była spełnieniem jego marzeń. Po licznych wizytach w latach 90. i 15 latach stałego pobytu Stany Zjednoczone nie są dla niego tym, czym były kiedyś.

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" wyznał, że jego 13-letni syn, który urodził się w USA, wolałby mieszkać w Polsce lub na Hawajach. 18-letnia córka zamierza dostać się do college'u, co wiążę się z zaciągnięciem kredytu studenckiego. Wrona nie ukrywa, że nie stać go na opłacenie uczelni córce, która przez koronawirusa uczy się z bratem w systemie hybrydowym.