Marcin Prokop został zapytany o Blankę. Jego wypowiedź może zadziwić

Komentarz gwiazdora TVN z pewnością rozbawił wielu jego fanów. Nawiązywał on oczywiście do Blanki Lipińskiej, czyli autorki poczytnej serii książek z cyklu "365 dni", których ekranizacje zrobiły furorę na całym świecie i zarobiły na tym miliony dolarów. Wygląda więc, że Prokop nie do końca interesuje się konkursem Eurowizji, a jedyna Blanka, o której historie słyszał w ostatnich miesiącach, to kontrowersyjna pisarka.