Marcin Prokop wyśmiewa wzrost Edwarda Miszczaka. "Rozmiar mi nie pozwala"

- Gdybym był dyrektorem programowym tej stacji, no niestety rozmiar mi nie pozwala wejść w te buty, to pomyślałbym sobie, że ta para byłaby świetną podporą pasma śniadaniowego. Kasia i Wojtek - powiedział, odnosząc się do przyznających nagrody w kategorii literatura Katarzyny Puzyńskiej oraz Wojciecha Chmielarza - Wszyscy ich kochają, a oni kochają książki.