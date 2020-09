Marcin Prokop opowiedział o współpracy z TVP

Zanim Marcin Prokop zaczął pracować w TVN-ie, dziennikarz prowadził kilka programów w TVP2. Widzowie mogli go oglądać m.in. w "Prokop i panny", "Młode wilki", "Podróże z żartem", "Pytanie na śniadanie". W tych dwóch ostatnich programach współpracował z Dorotą Wellman, z którą do dzisiaj tworzą szalenie zgrany duet .

Marcin Prokop o tym, jak pracowało mu się w TVP

Nie sposób nie odnieść się do obecnej sytuacji TVP. Prezenter podkreślił, że Telewizja Polska "nigdy nie będzie telewizją niezależną". "Za moich czasów rządziło SLD i też tak samo rozstawiali tam swoich ludzi na stanowiskach, a politycy mieli wpływ na to, co dzieje się na antenie. Jeśli ktoś myśli o telewizji bezstronnej, to nie należy szukać tego na Woronicza".