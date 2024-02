Marcin Prokop chciał odejść z TVN. "Czy nie zaczynam nudzić widzów?"

Okazuje się jednak, że Prokop nie jest pewien, czy będzie pracował w TVN bez końca. Co jakiś czas nachodzą go myśli, by zrezygnować. W rozmowie z Plejadą powiedział: - [...] regularnie zadaję sobie pytania: czy wciąż lubię to, co robię? Czy nie zaczynam nudzić siebie i widzów? Czy nadal jestem w tym dobry? Czy tracę coś innego, co mógłbym robić w tym czasie? W telewizji pracuję w sumie już od ponad 20 lat.