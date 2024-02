Konflikt trwa w najlepsze. Teraz Rusin odpowiada

"Co do ataków personalnych na mnie, to żarty z wieku, są tak samo żenujące jak żarty z nazwiska i śmieszące wyłącznie takich buców jak oni sami. Ten niskich lotów dowcip nie odwróci uwagi ludzi od tego czym jest Kanał Zero. To narzędzie relatywizowania zła, gdzie pod przykrywką knajackich żartów i wachlarza różnych treści przekonuje się ludzi, przed zbliżającymi się wyborami (samorządowe, europejskie, prezydenckie), że 'nie taki straszny PiS jak go malują'" - skwitowała była gwiazda "Dzień Dobry TVN".