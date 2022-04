Podeszła do niego po programie. Nie miał pojęcia, kim ona jest

Teraz okazuje się, że muzyk disco polo nie miał pojęcia, kim jest jedna z jurorek. - Oglądam głównie programy informacyjne, więc nie wiem, kto z młodych aktorów jest na topie, nie śledzę skandali i rubryk towarzyskich. Kiedy na koniec programu podeszła do mnie Julia Kamińska, to nie do końca wiedziałem, kim ona jest. Trochę mi głupio, bo była bardzo miła, serdeczna i uśmiechnięta. Później dostałem małą reprymendę od żony, która uwielbia serial "Brzydula" z Julią w roli głównej – powiedział Miller w rozmowie z "Super Expressem".