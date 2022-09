Marcin Jędrych zabrał głos. Jego programy zniknęły z RMF FM

Marcin Jędrych dołączył do RMF FM jesienią 1990 r., czyli kilka miesięcy po starcie krakowskiej rozgłośni. Przez lata udzielał się w wielu popularnych audycjach, np. "Hop Bęc", "JW23", "Poplista impreza", "Ten Top", "Karnawałowa Lista Przebojów". W 2003 r. przeszedł do konkurencji (Radio ESKA), przez pewien czas pracował dla portalu Interia. W 2007 r. wrócił jednak do RMF FM, gdzie pozostaje do dziś.