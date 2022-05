Afera wokół Roberta Mazurka. RMF FM wymownie skomentowało sprawę

Kilka dni temu na stronie Poufna Rozmowa opublikowano kolejny rzekomy wyciek z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka. Wynika z niego, że dziennikarz RMF FM Robert Mazurek był pytany o to, co sądzi o zwolnieniu Wojciecha Manna z radiowej Trójki. Stacja odniosła się do jego sprawy za sprawą krótkiego komentarza.