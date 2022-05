Afera mailowa. Tak Trójka chciała wyrzucić Manna. Powód? Piosenka wymierzona w Morawieckiego

"Oni uważają, że to będzie strzał w stopę. Tu już trzeba interwencji i to błyskawicznej (jutro rano Mann ma być zawieszony). Z Tomkiem Fillem uważamy, że powinno skończyć się na naganie, bez żadnego zawieszania, komisji etyki, a na pewno - zwalniania. Inaczej sami sobie szykujemy kubeł syfu na głowy" - pisze dalej Gajewski, wyraźnie zwracając się do Morawieckiego o pomoc.